Mitte ainult LHV: ka Coop Pank teenis juulis rekordkasumi

Panga klientide arv kasvas juulis 2100 võrra ja ulatus kuu lõpuks 102 300-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 34%.

Panga klientide hoiuste maht kasvas juulis 2 miljoni euro võrra ulatudes juuli lõpu seisuga 893 miljoni euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 27 miljonit ja eraklientide hoiused 3 miljonit. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste ja muu finantseeringu maht kahanes 28 miljonit eurot. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 37%.

Panga laenuportfell kasvas juulis 22 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 794 miljoni euroni. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 39%.

Võrreldes möödunud aasta seitsme esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kasvanud 25% ja tegevuskulud 20%.

„Ilusatest suveilmadest ja puhkuste perioodist hoolimata tegi Coop Panga laenuportfell juulis korraliku kasvu ja seda nii ärilaenude kui ka kodulaenude osas. See näitab, et vaatamata kestvale tervisekriisile on nii Eesti inimestel kui ka ettevõtjatel olemas kindlustunne tuleviku suhtes," kommenteeris häid majandustulemusi Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink.