Pea iga kolmas inimene nõus ostma kodu, mille ostmine toimub sisuliselt paberil olevate plaanide järgi

YIT Eesti korraldatud uuringus osalenud inimestest vastas tervelt 44%, et kodu ostmisel eelistaksid nad kuni viie aasta vanust elupaika.

Pealinlastest 46% ostaksid aga veelgi värskema kodu mõnes uusarenduses, mis on viimistletud ning sissekolimiseks valmis. Uuringu läbiviimist koordineerinud ettevõtte esindaja Kadi Aljase sõnul peegeldavad tulemused, et kodu valides prioritiseeritakse üha enam seda, et ostetava kinnisvara tehnilistes lahendustes ja energiatõhususes ei peaks pettuma. Sellegipoolest leidus tema sõnul siiski ka neid, kes hea meelega vanema maja või korteri ostaksid.

„Veidi üle kolmandiku vastajatest arvas, et oleksid nõus ostma 6–30 aastat vana, kuid renoveeritud kodu. Vanemaid ja väga vanu renoveerimata kodusid julgeksid kaaluda vaid vähesed – huvi nendesse parameetritesse sobituvate korterite vastu jäi leigeks pea igas vanusegrupis. Samas selgus, et pealinnast kaugenedes on neid, kes on nõus ostetava kodu renoveerimisse panustama, oluliselt rohkem. Tallinlased paistavad olema ümberpöördumatult uute kodude usku,“ rääkis Aljas.

Seejuures paistab eriliselt silma kuni 30-aastaste noorte sihtrühm, kellest 65% eelistaksid maksimaalselt viis aastat vana kodu. Teiseks eelistuseks oleks juba viimistletud korter uusarenduses, mida kaaluks 58% sellesse vanusegruppi sobitunud osalenuist.

“Vaid mõned üksikud noored oleksid valmis endale vanema ja remonti vajava korteri või maja soetama, eelkõige eelistatakse ikkagi kortereid, mis on võrdlemisi uued ning kuhu on võimalik koheselt sisse kolida. Seda võib selgitada ka asjaolu, et suur osa uuringust osa võtnud noortest pidas oluliseks, et nende kodu oleks piisavalt helikindel, ilusa välisilme, avara planeeringu ning madalate ülalpidamiskuludega. Need on omadused, mida vanemates elupaikades just tihtilugu ei leia,” arvas Aljas.