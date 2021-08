Jaanus Saat: Paldiskis on investeerimiseks olemas kõik – tööjõud, infrastruktuur ja omavalitsuse toetav suhtumine

Eestis on suur konkurents erinevate piirkondade vahel, kes kõik võistlevad oma piirkonna investeeringute eest. Täna koonduvad investeeringud sinna, kus on ettevõtja jaoks kõik olemas – tööjõud, infrastruktuur, omavalitsuse toetav suhtumine. Paldiskis on see kõik olemas. Meie kasuks räägib ka see, et rohevallana väärtustame ettevõtlust, mis oma tegevustes arvestab keskkonnaga. Väljaspool pealinna investeerimise eeliseks on ka soodsamad hinnad ja suurem paindlikkus.