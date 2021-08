Kas üürikinnisvara menu võib kaasa tuua kinnisvaramulli? Pangad seda ei usu

Eluaseme hindadest kiiremini kerkivad üürihinnad on pannud paljud väikeinvestorid kinnisvara soetamise poole vaatama spekulatiivsel ehk välja üürimise eesmärgil.

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma nentis, et teise või kolmanda kinnisvara ostu soovid on sagenenud. „Me finantseerime ka teise või kolmanda kinnisvara soetamist. Laenu saamiseks on vajalik sissetulek, millest piisab kõikide laenukohustuste tasumiseks. Siin on asjakohane märkida, et üüritulu tavaliselt põhisissetulekuna ei arvestata,” hoiatas Pärgma.