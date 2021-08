Starship vajutab gaasi põhja: ettevõte värbab üle 100 uue inimese

Starshipi personalijuhi Maris Kadakase sõnul on kiire laienemisega kaasnenud ka aktiivne värbamislaine. Töötajaid otsitakse nii USAsse, Tallinnasse kui ka Londonisse. „Aasta lõpuks on meie eesmärk värvata 100 uut inimest. Otsime kogenud tarkvaraarendajaid Tallinna kontorisse ja robotite operaatoreid nii Tallinna kontorisse kui ka USAsse," avaldas Kadakas, kes soovitas külastada Starshipi karjäärilehekülge.

Starship alustab USAs neljas uues ülikoolilinnakus: Chicago Illinoisi ülikool (UIC); Kentucky ülikool); Nevada ülikool, Reno ja Embry-Riddle Aeronautical University Daytona Beach ülikoolilinnak. Kõik need ülikoolid on oma osariikides esimesed, kes pakuvad ülikoolilinnakute kogukondadele autonoomset tellitavat robotiteenust.

„Me ei jõua ära oodata, millal kohtume eelpool nimetatud koolide õpilastega, et anda neile reaalse maailma kogemusi robotite ja tehisintellektiga töötamise osas,“ ütles Starship Technologies tegevjuht Alastair Westgarth ja lisas: „Oleme teinud palju tööd, et saada oma ülikoolilinnakute kogukondades usaldusväärseks partneriks ning see raske töö on end ära tasunud.“