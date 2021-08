Lühispikker Rain Lõhmusele ja teistele. Kes juhivad meie elu nii palju mõjutavaid panku?

Sellega on naljakas lugu. Mõni aasta tagasi käisin üle pika aja panganduskonverentsil. Mitte just selleks, et midagi õppida või hiilgavaid ideid saada, aga mul tekkis tunne, et ei saa enam aru, kes meie konkurendid ja vaenlased Eestis on. Kunagi ammu sain aru, mis tüüp Ain Hanschmidt on, täna aga pole mul aimugi, kes need teised pankurid siin Eestis on.