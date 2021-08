Suvel sai palju ringi sõidetud? Loe, millised hooldustööd enne sügist ette võtta

„Tänavusel eriliselt soojal suvel on autokasutajad võtnud ette pikkasid distantse – käidud on puhkuse ajal uusi paiku avastamas, osa on võetud vabaõhukontserditest ja -etendustest, sõidetud on randa ja külla. Sõidukid on läbinud sadu kilomeetreid erinevates tee- ja ilmastikuoludes, mistõttu tasub enne sügishooaja saabumist sõidukile teravam pilk peale visata,“ kirjeldas Amservi järelteeninduse juht Ahti Aasala.

Esimese asjana tasuks üle vaadata klaasipuhastajad ja valgustus. „Paratamatult toob august ja lähenevad sügiskuud kaasa vihmahooge, mille puhul tagavad hea nähtavuse korras klaasipuhastajad. Kui auto on alles uus ja esiklaas kriimudeta, siis tagab veelgi parema tulemuse ka klaasivaha kasutamine,“ selgitas Aasala.

Ta rõhutas, et kuna õhtud muutuvad aina pimedamaks, siis tasub veenduda ka, kas tuled annavad piisavalt valgust ja näitavad õigele kõrgusele.

„Sõita on ohutu ja mugav, kui sõiduki ees on valge ning inimene ei pea ülemäära pingutada, et vajalik nähtavus tagada. Kui valgus jääb väheks, siis võib lasta spetsialistidel vaadata üle tulede seisukorra ja kaaluda lisatulede paigaldamist,“ sõnas Aasala

Teiseks tasub kontrollida rehvide ja pidurite seisukorda. „Kui nähtavuse parandamiseks on kõik vajalik tehtud, siis mitte vähem oluline on ohtu märgates ka pidama saada. Iga autoomanik peaks oskama kontrollida enda sõiduki rehvide kulumist – suverehvidel peaks olema turvise mustri jääk vähemalt 1,6mm,“ lausus Aasala. Pidurite seisukorra kontrollimises soovitab ta pöörduda spetsialistide poole.

Kolmandana tasub suve lõpus investeerida korralikku auto käsipesusse. „Juuli kostitas meid erakordselt kõrgete temperatuuridega ja sulanud asfaldist eraldunud pigi on kleepunud ka autodele. See haagib enda külge edukalt kõik, mis sõiduteel lendleb – olgu selleks liiv, tolm, metalliosakesed või muu sarnane. Kõik see aga kahjustab sõiduki kere,“ kirjeldas mees.

Aasala tõi välja, et regulaarsetelt hoolduskuludelt kokkuhoidmisel võivad suureneda kulud remondile ning samuti võib hädavajaliku remondi edasilükkamine tuua hiljem kaasa veelgi suurema väljamineku.