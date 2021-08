Koroonaviiruse levikust hoolimata ei ole maksulaekumine pidurdunud

"Käesoleva aasta maksutulu on suurenenud igal kuul võrreldes eelmise aastaga,’’ kirjutas Merliin Laos, rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik pressiteates.

Alkoholiaktsiisi tasumine on pöördunud teises kvartalis kasvule. Alkoholiaktsiisi tasumist mõjutab negatiivselt enim turistide puudumine ning kuna suvi on turismi kõrgaeg, siis käesoleval aastal jääb see pigem tagasihoidlikuks ning alkoholiaktsiisi laekumisse panustab peamiselt siseriiklik tarbimine.