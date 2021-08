Mitte ainult pensionärid! Noor tallinlanna kandis "Jeemeni soldatile" suure summa raha

"10. augustil anti teada, et 26-aastane naine sai juuli alguses Facebooki kaudu tuttavaks mehega, kes väitis, et on pärit Taanist ning parasjagu missioonil Jeemenis," seletas politsei.

Juuli lõpus teatas "Jeemeni soldat" aga, et on saanud 400 000 eurot preemiat ning tahab seda hoiule saata just noorele tallinlannale, sest ühtegi teist lähedast tal ei ole. Väidetavalt missioonil viibiv sõdur andis naisele ka koodi, millega sai saadetise teekonda jälgida.

Kui naine koodi sisestas, selgus, et pakk pandi teele mitte Jeemenist, vaid hoopis Afganistanist. Miskipärast otsustas naine siiski reageerida mõnda aega hiljem saabunud sõnumile, et pakk on nüüd Türgis ja vaja oleks tasuda 2200 eurot tollimaksu. Selle tasus naine pangaülekandega 29. juulil.

Seejärel saabus aga hoopistükkis kummaline nõue. Naine sai e-kirja, kus väideti, et tegemist on rahapesuga ning nüüd tuleks maksta juba 10 000 eurot. Seda tallinlanna aga ei tasunud ning läks hoopis politseisse.