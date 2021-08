Tänaste Tartu sündmuste valguses: vihm on peamine varakahjude põhjustaja. Suurim kahju 90 000 eurot

Gjensidige kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhataja Maarika Mürk tõdes, et tugev vihm paneb hoonete konstruktsiooni proovile. "Vihmaga seotud kahjud on enamasti sellised, kus vesi hakkab maja konstruktsioonist lekkima ja rikub näiteks katuselekke korral seina või põranda. 2020. aasta veekahjude peamistest põhjustest moodustasid looduse poolt tekitatud veekahjud, näiteks katuse lekkimine või vee sissetungimine keldrisse koguni 28%," märkis ta.

Tormi ja vihmaga seotud varakahjudest leiab igal aastal kulukaid näiteid. "Eelmisest aastast on näiteid, kus vihm on üle ujutanud terve keldrikorruse või tormituul on rebinud maha osa katusest. Need kahjud jäid vahemikku 7000-10 000 eurot. Paratamatult peavad lõhutud katusetükid kusagil lõpuks maanduma ja ka sellest tekib omakorda kahjusid, näiteks on alla jäänud hoone ees parkivad autod," kirjeldas ta.