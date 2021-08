Tallinna kaubanduskeskused ja turud panevad vaktsineerimisele õla alla

16.-27. augustini peatub vaktsineerimisbuss kaubanduskeskuste ja turgude juures, paiknedes nii, et külastajatel oleks mugav möödaminnes kaitsesüst kätte saada ning sügisele julgemalt vastu astuda. Samuti on see mugav võimalus sadadele kaubanduses töötavatele inimestele, kellele tuuakse sellega vaktsineerimisvõimalus töö juurde kätte. Vaktsineerimine toimub elavas järjekorras, ette registreerida ei ole vaja.

„Kaubandus kui üks Eesti suurimaid sektoreid ja tööandjaid on alati pidanud oluliseks kaitsta inimeste tervist, kuid samal ajal ka töökohti,“ ütles Kaupmeeste Liidu juht Nele Peil. „Kevadel võtsime ühiselt vastu eneseregulatsiooni, millega kontrollisime maskikandmist ja hajutamist ning jätsime ära suured, inimesi poodi kutsuvad turunduskampaaniad. Praegu näeme just vaktsineerimisele kaasa aitamises võimalust anda oma panus sellesse, et Eesti jääks avatuks, töökohad säiliksid ja lapsed saaksid koolis käia.“

Augusti teine pool on kaubanduses traditsiooniliselt tihe aeg, sest varutakse koolikaupasid. Just noorematele inimestele mõeldes pakutakse kaubanduskeskuste juures parkivates vaktsineerimisbussides Pfizeri vaktsiini – see sobib kõigile alates 12. eluaastast. Ehkki esmase kaitse annab juba üks süst, tuleb kuue nädala möödudes kindlasti teha teine vaktsiinidoos – selleks pakutakse esimest doosi tehes konkreetne aeg ja koht, aga võimalik on ka ise õigel ajal pöörduda endale sobivasse vaktsineerimispunti üle Eesti, infot nende kohta saab veebilehelt https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/ või telefonilt 1247.

Vaktsineerima tulles peab kaasas olema isikut tõendav dokument. Alaealistel on soovitatav tulla koos lapsevanema või eestkostjaga, ent kui noor soovib end vaktsineerida ja seda soovi kohapeal ise väljendab, ei ole täiskasvanu juuresolek kohustuslik.

Eestis on vaktsineerimine tasuta ja vaktsineeritakse Eestis elavaid, õppivad ja töötavaid inimesi.

Kaubanduskeskuste vaktsineerimisbussi graafik: