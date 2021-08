Circle K personalijuht: meie vaktsineerimata töötajaid ei vallanda

"Mõistame karmimate nõuete vajadust seoses koroonaviiruse vastu vaktsineerimisega. Koroonaviiruse levikut on vaja kiiresti pidurdada ning vaktsineerimine on selleks kõige tõhusam meede," kirjeldas Kask.

Circle K töötajad puutuvad igapäevaselt kokku sadade inimestega, kes teenindusjaama külastavad. "Seetõttu oleme soovitanud kõikidel töötajatel end vaktsineerida, et vähendada koroonaviirusega nakatumise riski. Meil on siiralt hea meel, et paljud Circle K töötajad on tänaseks vaktsineerimiskuuri lõpetanud," rõõmustas naine.