Koroona räsis Eesti lennufirmat: kahjum küündis 6,5 miljoni euroni

Lennundusturg taastub taas jõudsalt ehk Xfly lennumahud on kasvanud selle aasta algusega võrreldes pea neli korda. “Loodan, et ma pole liiga optimistlik kui ütlen, et Xfly on lennundusajaloo kõige suurema kriisi selja taha jätnud," ütles Xfly juhatuse esimees Jan Palmer. Ettevõte on otsustanud võtta lennukiparki ka Embraer 195 lennumasinad.