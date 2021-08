Circle K: hinnalangust kütusejaamades ei ole oodata. Hinnad kerkisid taas rekordtasemele

„Teisipäeval, 10. augustil avaldatud USA laovarude aruande kohaselt vähenesid toornafta laovarud 800,000 barreli võrra, seejuures kasvasid diislikütuse laovarud 700,000 barreli ja bensiini laovarud vähenesid 1,100,000 barreli võrra. Kuna nõudlus naftatoodete vastu on jäänud samaväärseks, siis ei ole laovarude muudatused ka naftatoodete hindu kõikuma löönud. Seega prognoositakse endiselt toornafta hinna püsimist 70 USD/BBL juures ja bensiinihinna kallinemise jätkumist,“ selgitas Circle K mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik.

Naftatoodete hinnalangust ei ole oodata ka Mehhiko lahele lähenevalt troopiliselt tsüklonilt Fred, sest arvatakse, et see jätab naftatööstuse piirkonnad puutumata ja tootmist piirata ei ole vajalik.



Balti riikide võrdluses on Eesti bensiini jaehind hetkel kõige kõrgem ning diislikütuse hind regiooni odavaim.

„Mootorikütuste jaemüügihind Eestis sõltub nafta sisseostuhinnast, riiklikest maksudest ning kohalikust konkurentsist. Kuna Eestis on mootoribensiini aktsiis Balti riikide lõikes kõige kõrgem ning Eestis rakenduvad ka kõrgemad taastuvenergia- ja kliimanõuded, siis on mõistagi ka siinne bensiinikütus kallim,“ selgitas Vahtrik. Ta lisas, et diislikütuse Eesti hinnaeelist Baltikumis aitab jätkuvalt hoida 2020. aastal langetatud diislikütuse aktsiis. „Lähtume mootorikütuste jaehindade kujundamisel sisseostuhindadest ja maailmaturuhindade languse puhul oleme valmis jaehindu alandama ka teenindusjaamades“.