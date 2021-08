Endine mitmekordne minister ja riigikohtu esimees avas oma sadama

Pärast 25 aastat väldanud ettevalmistustöid ning 4 aastat kestnud ehitust, on maailmamere kaardile lisandunud uus, Eesti jaoks märgilise tähendusega väikesadam - Alliklepa sadam. Sadam asub poolel mereteel Tallinnast Kärdlasse, pakkudes logistiliselt olulist ühenduslüli põhja- ja lääneranniku vahel.

Alliklepa sadama avamine on piirkonna jaoks oluline sündmus. Uus sadam avab elu merele, loob uusi töökohti, aitab kaasa piirkonna tutvustamisel, elavdab külaelu ning loob olulise logistilise ühenduse saartega. Vajadusel saab sadamat kasutada ka riigikaitsel, sest sadama asukoht on strateegiliselt oluline.

„Meri ja meresõit on läbi aegade andnud rahvastele enam võimalusi ja vabadust kui elu sisemaal, kiirendanud arengut, kujundanud inimeste kultuuri ja iseloomu. Hea, et oleme jälle ühe sadama võrra rikkamad ning et see sadam on täiesti digiajastu sadam: siin on kõik vajalik infrastruktuur olemas, kuid pole teenindavat personali. Arvan, et personalivabad, kuid kõiki vajalikke teenuseid pakkuvad väikesadamad saavadki meie rannasõidu või lõbusõidu arengu toetuspunktideks,“ kõneles president Kersti Kaljulaid.

„Rannarootslaste ja sealhulgas Alliklepa elu jäi 1944. aastal seisma, kui paljud rannakülad elanikest tühjaks jäid ja piiritsoonid loodi. Endist aega me tagasi ei saa, aga me saame hoida ja väärtustada Alliklepa ja laiemalt Rannarootsi piirkonna lugu. See sadam on ehitatud selleks, et minna ja tulla, mitte ainult minna,” rääkis Alliklepa sadamakapten Märt Rask.

“Alliklepa sadama rajamise idee sai alguse juba 25 aastat tagasi, kuid takerdus mitmete asjaolude taha, kuni meheikka jõudnud poeg Ramon Rask andis ehituse jätkamiseks uue tõuke,“ selgitas Märt Rask. „Sadam on loodud selleks, et jääda ja areneda – inimestele rõõmu pakkuda. Alliklepa ei ole kehvem paik kui Käsmu! Siin on ilus elada,“ lisas Rask.