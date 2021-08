Südantsoojendav lugu! Unustatud prügi korjama tulnud noored tegid kogenud bussijuhi päeva ilusaks

Ühismeedias pühendas 15-aastase kogemusega bussijuht tänukirja kahele noorele: noormehele ja neiule. Nimelt kirjeldab bussijuht, kuidas noored sõitsid bussiga Tartust Tallinna ning kui ta bussiga parklasse sõitis, siis tuli tütarlaps bussi juurde ja kuivõrd bussijuht arvas, et ehk jätsid nad midagi kogemata bussi, siis teatas neiu, et nad olevat unustanud oma prügi bussist kaasa võtta.

"Tütarlaps tuli bussi ja viis oma tekitatud prügi bussist ära," kirjeldab ta meeleolukalt olukorda. "Ma väga loodan, et see noor paar näeb seda postitust ja saab teada, et bussijuht on väga üllatunud ja väga-väga tänulik neile," lisas bussijuht.