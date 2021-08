Sidney Finkelsteini raamatu „Superbossid” järgi meeldis Ellisonile iga vastus, kus tööle kandideerija kinnitas, et jah, ta on kõige targem inimene, keda ta teab, kirjutab Helsingin Sanomat. Kui vastus oli ei, siis oli kandideerija jaoks protsess läbi saanud.

Kuigi Ränioru tehnoloogiafirmade värbamisprotseduurid on tänaseks mõnevõrra muutunud, ei ole vähenenud neisse tööle kandideerijate hulk. Nii peavad need ettevõtted jätkuvalt leidma viise, mis aitaks sobilikud kandidaadid ülejäänud massist eraldada. Kui kerge või keeruline oleks aga tavainimesel Facebooki või Google’i värbamisküsimustest või -testidest läbi saada?