Prisma teeb seda jälle! Jaekett avab järgmise poe Harjumaal

“Maardu Prismas hakkab sarnaselt teiste Prismadega olema väga laia tootevalik. Kauplusesse on planeeritud Food Market` i ala, kust on võimalik soetada värsket liha ja kala, samuti värskeid valmistooteid. Prisma avamisega loome Maardus juurde üle 20 töökoha,” ütles Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä.

Kahekorruselise hoone ehitus algab juba augustis ja maja valmib tuleva aasta kevadel. Kaupluse üldpind on 1650 m2, millest Prisma pindala on 1450 m2. Uue kaupluse investeeringu kogumahuks on ca 4,5 miljonit eurot. Hoone arendaja on Capital Mill.