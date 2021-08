FOTOD | Just seal asub Bolti esimene toidupood, kus käib juba salakavalalt usin toimetamine

Juuli alguses selgus, et Bolt laiendab oma kulleriteenust ning rajab Tallinnasse poelao ehk pimelao, kust peaksid tellimused jõudma kliendini 10-15 minutiga. Nime hakkab see kandma Bolt Market. Samuti oli teada, et esimene pilootprojekt hakkab toimima Tallinnas ning seejärel plaanib ettevõte minna turule kokku kümnes Euroopa riigis.