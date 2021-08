Eesti majanduse kasv võib teises kvartalis ulatuda kümne protsendini

Kuivõrd esimese kvartali majanduskasv oli väga tugev ja tõstis sisemajanduse koguprodukti (SKP) taseme kõrgele, mõjutab see ka ülejäänud kolme kvartalit ning aastases võrdluses saab majanduskasv olema märkimisväärne, ütles ERR-ile Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

"Täpset numbrit on raske öelda, aga võib tulla kasv üheksa-kümne protsendi lähedale. Kvartali võrdluses võib isegi tulla langus. See langus ei tähenda, et meil majanduses midagi halvasti oleks, vastupidi, meil majandus kasvab väga kiiresti," lausus Mertsina.