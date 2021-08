Valitsus eraldas pool miljonit vananenud süsteemide kiirkorras uuendamiseks

„See, mis oli eile infoturbe vaatest turvaline, ei pruugi seda olla enam täna ning vajab uuendamist. Küberruumis laiemalt ja ka Eesti riigi IT-taristus viimasel ajal toimunud sündmused on näidanud, et küberriskid kasvavad ning täiendavad investeeringud turbesse on muutunud hädavajalikuks. Seetõttu tegin ka ettepaneku valitsuse reservist täiendavate investeeringute tegemiseks vananenud infosüsteemide kiirkorras uuendamiseks ja vajadusel sulgemiseks,“ sõnas Sutt.

Riigiportaal eesti.ee puhul on täna korraga kasutuses kaks keskkonda, uus nn sinine portaal ning vana nn roheline portaal. Viimase puhul on kasutusel palju nö taakvara, mille platvorm on tänaseks vananenud. Suti sõnul peitub haavatus eeskätt just iganenud süsteemides, mis vajavad pidevat tähelepanu ja ressurssi.