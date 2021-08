Baltikumi uuring: leedukad on laste taskurahaga kõige lahkemad

Citadele tellitud uuringust selgus, et 11% Eesti lastevanematest annab koolipäevadel keskmiselt oma lastele alla 1 euro päevas. 26% hinnangul jääb see summa 1-2 euro vahele ning 24% arvates suurusjärku 2-7 eurot. Taskuraha üle 7 euro päevas jagab välja 7% Eesti vanematest. 32% ei osanud hinnata, kui palju nad keskmiselt päevas taskuraha annavad. Eelkõige kasutavad lapsed seda raha koolis toidu/maiustuste ostmiseks.

Baltikumi võrdluses on kõige lahkemad Leedu lapsevanemad, kellest 37% jagab päevas välja taskuraha üle 2 euro. Eestis on see number 31% ning Lätis 34%. Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen selgitas, et antud uuringus on kõige täpsemad andmed just Läti kohta, sest seal ongi komme jagada taskuraha päeva kaupa.