Kodumasinates võib peituda salakaval ja kulukas vaenlane

„Kui keskmine hüvitis naabritele põhjustatud kahjude korral jääb umbes 1600 euro kanti, siis meie praktikas suurim kahju on ulatunud üle 50 000 euro. Suurim veekahju kliendi enda kodus on küündinud 200 000 euroni, seega vesi võib olla väga salakaval ja kulukas vaenlane,“ lisas Makienko.

Voolikute ja torude purunemise põhjused on erinevad, kuid sageli peitub see nende halvas kvaliteedis. „Meie turul müüakse tooteid, mille kvaliteet on seinast seina – inimene võib osta heas usus uue kodumasina ja selle voolik võib laguneda juba lühikese perioodi jooksul. Samas on tihti tegemist ka voolikute väsimisega ehk materjal muutub aja jooksul rabedaks ja murdub. Mõningatel juhtudel on torustik lihtsalt halvasti paigaldatud ja ühenduskohad annavad järele. Igal juhul soovitan oma kodumasinate veeühendusi regulaarselt kontrollida ja kodust ära minnes veekraanid võimalusel kinni keerata,“ paneb Makienko inimestele südamele.