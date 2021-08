Tallink müüb tuntud kaubamärkide frantsiisiäri maha ja suunab kriisiajal fookuse põhitegevusele

Tallink Grupp asutas kaldakaubandusega tegeleva ning erinevate globaalsete moebrändide frantsiisiõigusi omava tütarettevõtte Baltic Retail OÜ 2018. aastal, kui ettevõte kavandas kaldakaubanduse olulist laiendamist pärast kaubamärkide Esprit, Superdry, Vero Moda, Jack&Jones ja United Colors of Benetton frantsiisiõiguste omandamist Baltikumis.

„Baltic Retaili asutamine ja kaldal tegutseva moebrändide frantsiisiäri laiendamine, tuginedes aastakümnete pikkusele kaubanduskogemusele, oli igati loogiline samm paari aasta eest enne pandeemia puhkemist. Meil on põhjalikud teadmised kaubandusest, tugevad partnersuhted globaalsete kaubamärkidega ning meil olid pandeemiaeelsel ajal suurepärased ideed ja plaanid kaubandusvaldkonna arendamiseks maismaal. Praegusel hetkel peame me oma plaanid aga ringi tegema ja fookuse mujale seadma. Praegusel hetkel keskendume oma põhitegevuse tuleviku kindlustamisele ning kaubandustegevuses pigem veebikaubanduse jõulisele arendamisele. Tänases maailmas ja uute ostlemisharjumuste vaates, kus domineerivaks on väga kiirelt muutunud ostlemine veebis, tuleb ka meil oma energia ja tegevused lähitulevikus suunata pigem sellesse valdkonda,” kommenteeris müügiotsust Tallink Duty Free juht Aimar Pärna.