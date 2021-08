Tuntud tööjõurendiettevõte alustab töötajate massivaktsineerimisega

Eile kirjutas Ärileht, et ettevõtted peavad lähiajal esitama riskianalüüsi, kus hindavad koroonaviiruse leviku ohtu oma ettevõttes. See on eriti oluline ettevõtetes, kus töötajad puutuvad üksteisega tihedalt kokku. Nordstaff OÜ on üks neist: nad värbavad töötajaid eelkõige tootmisettevõtetele, kus töötajad on igapäevaselt palju koos.