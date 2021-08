Kohutav ebaõnn! Liisingusse võetud autol avastati olulised vead ning keritud läbisõit

Selle aasta aprillis ostis autohuviline endale kasutatud Volkswagen Sharani pea 12 000 euro eest.

Peale tehingut selgus, et autol ei tööta korralikult autoraadio ega start/stopp nupp. Lisaks esines probleeme eelkütte ja mootori hoiatustuledega. Ostja pöördus ettevõtte poole, et mure lahendatud saaks, kuid tuli välja, et tegemist on EGR-i rikkega ja kuna selle vahetus on liialt kulukas, otsustas ettevõtte töötaja selle süsteemist välja lülitada.

Ostja sellega ei nõustunud ning otsustas pöörduda margiesindusse, kus lisaks kõigele muule selgus, et talle oli müüdud keritud läbisõiduga auto. Autot müünud ettevõtte esindaja leidis, et kuna autol on kehtiv ülevaatus kuni 2023. aasta märtsini, siis vastab auto igal juhul keskmisele kvaliteedile.