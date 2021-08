Parim prügi on see, mida pole tekitatud

Selleks, et astuksime jäätmehierarhial veelgi jõudsamaid samme, avab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 16. augustil taotlusvooru jäätmetekke vältimiseks ja jäätmete korduskasutuseks. Toetame tegevusi, mis aitavad pikendada toodete või tootekomponentide eluiga ja nende uuesti kasutamist esialgsel otstarbel. Näiteks aitavad seda teha parandustöökojad (kingaparandused, õmblusteenused, kodumasinate parandus jms) või ühekordsete nõude asendamine korduvkasutatavatega. Taotlusvooru sihtgrupp on lai – oma lahendustega on oodatud nii juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad kui ka asutused.

Jäätmetekke vältimise osas on Eestis tehtud juba suuri samme ja saame esile tuua ettevõtmisi, mis on eeskujuks teistele. Näiteks on Viljandi pärimusmuusika festival ja I Land Sound elamusfestival KIKi toetuse abil oma üritused keskkonnasõbralikumaks muutnud. Täpsemalt pööratakse muu hulgas tähelepanu festivalide jäätmekorraldusele, sh liigiti kogumisele ja ühekordsete tarvikute asendamisele korduvkasutatavatega. Pärnu Toidupank soetas toetuse abil külmseadmega kaubiku, et vältida toidu raiskamist ja tagada selle õigeaegne jõudmine abivajajateni. Sel suvel avas Uuskasutuskeskus kogumismajad Pärnus ja Tartus ning need on plaanis avada ka Tallinnas ja Narvas. Sinna saavad inimesed igapäevaselt ära tuua kodus liigseks muutunud heas korras asju. Kogumismaju eristab tavalistest tänavatel asuvatest konteineritest see, et nendesse võib tuua erinevaid heas korras tooteid, mitte üksnes rõivaid.