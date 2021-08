Eesti ja Islandi kõrgkoolid teevad ettevõtluse õpetamisel koostööd

„Keskuses õpetame me nii humanitaar- kui majandusaineid pea kõikidele inseneriks õppijatele. Juba oma esimesi loenguid ette valmistades avastasin, et õppematerjalidena on väga vähe avalikult kättesaadavaid nn praktilisi, konkreetsete ettevõtete baasil loodud õppematerjale – kaasuseid, ülesandeid jne. Kui mingeid materjale leidis, siis tihtipeale olid need vananenud,” meenutab Helen Kiis.

„Samas, juba ka enda ülikooliaja kogemuste põhjal usun, et läbi eluliste näidete on palju lihtsam õpitut omandada, seoseid luua. Igas valdkonnas ja kindlasti ka majandusõppes. On ju oluline vahe, kas üliõpilased arutlevad tunnis selle üle, milline on näiteks mõne konkreetse Eesti ettevõtte juhtimismudel, või peavad mõnda ettevõtet ja näidet ette kujutama. Üliõpilasena hindasin ise esimest varianti ja neid õppejõude, kes õpet võimalikult praktiliselt läbi viisid, ning soovisin sama ka õppejõuna oma üliõpilastele pakkuda.

See on mündi üks pool, õppejõu vaade. Teisel pool on üliõpilased, kes samuti hindavad järjest enam just mitte nn teooriat ja õpikuteadust, vaid praktilisi näiteid, kogemusi, infot elust enesest.”

Praktika on parim õpetaja

Tallinna Tehnikakõrgkooli tunnuslausegi ütleb „Usus est magister optimus – Praktika on parim õpetaja”. Just see õppe praktilisus on see, mille pärast paljud ka Tallinna Tehnikakõrgkooli valivad ja see seab ka õppejõududele vastutuse nii õpetada.