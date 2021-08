Google: Kui teed kaugtööd, hakkame sulle vähem palka maksma

Paljude ettevõtete töötajad on koroonapandeemia ajal tõestanud, et kaugtöö on igati võimalik ja efektiivne. Mitmed ettevõtted mõtlevad tulevikku vaadates selle peale, kuidas pandeemia taandudes töökorraldust organiseerida.

Mida plaanivad ettevõtted?

Silicon Valley firmad, millest osad püüavad saada oma töötajaid tagasi kontoritesse, katsetavad erinevate palga maksmise süsteemidega.

Suurfirmad nagu Microsoft, Facebook ja Twitter on lubanud maksta vähem töötajatele, kes elavad piirkondades, kus elamiseks kulub vähem raha.

Väiksemad firmad nagu Reddit ja Zillow on aga öelnud, et maksavad kõikidele töötajatele, olenemata elukohast, sama palju palka.

Google kodukontori palgad sõltuvad elukohast

"Me oleme alati kehtestanud palganumbrid asukoha järgi ja me maksame töötajatele palka selle järgi, millises piirkonnas ta elab," sõnas Google’i esindaja.

Üks Google’i töötaja, kes elab Seattle’is ehk peab tööle saamiseks kaks tundi sõitma, on firma otsuse üle nördinud. Tema palka kärbiti 10% võrra, sest mees otsustas kolida täielikult üle kodukontorisse. "Ma just sain ametikõrgenduse, kuid palk hoopis väheneb. Ma ei teinud kogu seda tööd selleks, et minu palka vähendataks," tõdes ta.

Washington University sotsioloogia professor Jake Rosenfield sõnas, et Google’i teo tulemusena kannatavad kõige rohkem ilmselt pered. "Google ei pea seda tegema," sõnas Rosenfield. "Google on nendele töötajatele maksnud 100% nende eelnevast töötasust, mis tähendab, et asi ei ole selles, et firmal ei oleks võimalik maksta sama palka kaugtööd tegevatele töötajatele."

Connecticutis, mis asub New Yorgist tunni aja kaugusel, makstakse töötajale 15% vähem, kui ta asub ainult kaugtööle. Bostonis, Seattle’is ja San Francisco piirkondades on see 5 ja 10 protsenti.

Google on öelnud, et ei kärbi nende töötajate palku, kelle kodu asub peakontoriga samas linnas.