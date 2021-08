Valmimas on rahvusvaheline loomemajanduse õppekava

„Loomemajandus on dünaamiline ja mõjukas valdkond, millel on oluline sektoriülene mõju. Kuna valdkond on suhteliselt noor, on selle arendamiseks vaja olulist panust,” selgitab projekti „Creative Industries Learning Module” (CCILM) ehk loomemajanduse õppemoodulit juhtiva Estonian Business Schooli teadusgrupi Creative Industries and Smart Cities juht Kristiina Urb. Koostööprojekti eesmärk on luua tööriistad, mida ülikoolid saavad kasutada loomemajanduse õppemooduli loomiseks.