Keskkonnahoid algab teadmistest ja suhtumisest

Programmi „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine” fookuses on kolm suunda: ökosüsteemide tugevdamine, kohalikul tasandil kliimamuutuste leevendamise ja kohanemise võimekuse suurendamine ning ringmajanduse põhimõtete tugevdamine. Programmi rahastajad on Norra, Island ja Liechtenstein.

Sellel kevadel võeti vastu taotlusi kohalike omavalitsuste kliima- ja energiakavade koostamiseks, et aidata kaasa kohaliku tasandi kliima- ja energiaeesmärkide mõtestamisele, seadmisele ning saavutamisele. Kokku toetatakse kliima- ja energiakavade koostamist 400 000 euroga. Samuti said ülikoolid ja teadusasutused esitada taotlusi ökosüsteemide vastupanuvõime suurendamise taotlusvooru, mille eelarve on 800 000 eurot. Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa kohalike liikide ja elupaikade soodsa ja hea seisundi tagamisele, suurendada kohalike ökosüsteemide vastupanuvõimet kliimamuutuste ja võõrliikide survele ning võõrliikide leviku ohjamine.

Jätkusuutlikum toimetulek



Suvel algas eeldefineeritud projekti „Ringmajanduse võimekuse tõstmine” elluviimine. Ringmajandus on tõhus alternatiiv valitsevale majandusmudelile „tooda-tarbi-viska minema”, mis vajab suurt kogust sisendit ja tekitab ühtlasi palju kasutuid jäätmeid. Niisugune lineaarne majandusmudel ei ole jätkusuutlik lahendus, ei suuda tagada inimkonna ja keskkonna heaolu ega vasta tänapäevase ühiskonna vajadustele pikemas ajavaates. Maa loodusvarad on piiratud, mistõttu on keskkonna ja majandusarengu seisukohalt oluline leida jätkusuutlik viis nende kasutamiseks.

Eesti kliimaprogrammi ringmajanduse projekti eesmärk on Eesti ringmajanduse raamistiku väljatöötamine ja teadlikkuse suurendamine ringmajanduse teemal.