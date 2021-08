Elekter on läinud oluliselt kallimaks. Ka talvised elektriarve tõotavad tekitada peavalu

Viimasel ajal elektriarveid maksnud inimesi on ehmatanud võrreldes eelmise suvega pea kaks korda kõrgem hind. Kõrgeimad elektrihinnad ulatuvad üle 100 euro megavatt-tunni kohta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinna tehnikaülikooli SMAGRINET projektijuhi Karl Kulli sõnul tuleneb see muutuvatest ilmastikutingimustest.

"Selline hindade kõikumine on tingitud sellisest nii-öelda ühiskondlikust kokkuleppest või ühiskondlikust soovist, kus me sõltume aina rohkem teatud määral loodusest - tuulest, päikesest, hüdroenergiast. Paratamatult, kui mõnda nendest ei ole ja mõni nendest odavatest tootmisüksustest ei ole võimelised tootma sellel hetkel, siis toodavad sellised tootmisüksused, mis on kallid," selgitas ta.