Kuhu suurriik jõudnud on? Prantslased soovivad Eesti digieduloo üle lüüa

Erasektoris ja idufirmade seas on palju tugevaid tegijaid ja õhus on tunda liikumist. Prantsusmaa tehnoloogiasektor tõmbab ligi järjest rohkem investoreid - mullu kaasasid Prantsuse idufirmad rekordilised 5,4 miljardit eurot. Kui 2017.aastal oli riigis vaid kolm ükssarvikut, siis tänaseks on neid juba 16 - näiteks muusika voogedastusplatvorm Deezer, e-tervise platvorm Doctolib, pilvetehnoloogia arendaja OVH ning sõidujagamisteenus BlaBlacar.

Start-up riigi seisusesse jõudmisega on aga teised lood. Kohati tundub, et ministrite poolt väga ambitsioonikalt planeeritud strateegiad jäävad toppama avaliku sektori dinosaurustest bürokraatide lõputute arutelude tõttu. Väga tundlikuks teemaks on ka isikuandmete kasutamine IT-süsteemides, sest kõik sellega seotud projektid peavad saama heakskiidu Prantsusmaa riiklikult IT ja internetivabaduse komisjonilt CNIL. Sellest lühendist on viimasel ajal saanud mitme Prantsuse idufirma õudusunenägu, näiteks väga edukalt alustanud reklaamitehnoloogia idufirma Fidzup süüdistab oma pankrotis konkreetselt just CNILi ja nende aeglast tegutsemist.

Arengut pärsib ühtse digitaalse identiteedi puudumine

Pandeemiast tingitud kriisiolukord tõi veelgi enam esile vajaduse digitaalsete vahendite järele ning eraettevõtted suutsid selle olukorraga kiiresti kohaneda. Samas tõi kriis teravalt esile puudujäägid Prantsuse avalikus sektoris, näiteks olid veel eelmisel aastal kasutusel pabertõendid, mis lubasid inimestel liikumispiirangute ajal hädavajalikeks toiminguteks kodust lahkuda. Lõpliku digitaalse tõendi kasutuselevõtmiseni kulus palju aega ning väga konarlikult käivitus ka e-kooli süsteem, rääkimata tõsistest vajakajäämistest epidemioloogiliste andmete elektroonilisel jälgimisel ja analüüsil.