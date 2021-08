FOTOD ja VIDEO | Eesti rikastelegi hakkaks hammas peale. USAs tuli turule jahmatav häärber

USAs, eriti veel New Yorgis, ei ole 55-miljoniline krunt just ebatavaline. On nähtud tunduvalt kallimaidki. Seda ei müü ka kuulsused. Küll aga võib seda julgelt pidada üheks veidramaks, aga ka tähelepanuväärsemaks häärberiks selles linnas.



Kõik see asub Long Islandi kallis Great Necki piirkonnas ja 3,2 hektaril. See on võimas nii seest kui väljast.



Esiteks on uhke see, et krundil on lausa kolm erinevat häärberit. See teeb üle 5500 ruutmeetri elupinda. Seal on kokku 18 magamistuba ja lausa 32 vannituba.



Siin on välibassein, paadisadam, squashisaal, sisemised basseinid, kahekorruseline nukumaja, lasketiir, bowlingusaal, tenniseväljak, spaad, kino ja luksuslikud aiad. Paadisilla kõrvale mahub ka veidi üle 60-meetrine jaht.



Võib vaid ette kujutada, milline on selle paiga igakuine veearve või aednikute armee, kes aedu korras peavad hoidma. Eriti teades, et selles häärberis pole keegi ammu elanud.



2015. aastal oli sama krunt müügis 100 miljoni dollariga. Omaniku nimi ei ole teada. 2014. aastal suri aga üle-eelmine omanik Tamir Sapir. Ta oli 1940ndatel sündinud grusiin, kes kolis kõikide võimaluste maale 70ndatel. Ta töötas nii koristaja, bussijuhi kui taksojuhina. 80ndal pani ta palgast kõrvale pandud rahast püsti elektroonikapoe. See oli peamiselt mõeldud Vene klientidele. Siis müüs ärimees juba naftat ja väetist (mitte selles poes loomulikult). Tema äri oli tihedalt seotud Nõukogude liiduga, ajal, mil selle valitsejatel oli väga keeruline üldse midagi müüa.



Nii saigi grusiinist rikas mees. 90ndatel oli New Yorgi kinnisvaraturg kukkunud ja Tamir ostis. 2002. aastaks oli temast saanud juba miljardär. Meedia kutsus teda „Ameerika taksojuhist miljardär". Pärast tema surma müüdi häärber müstilisele ostjale. Väidetavalt ei ole see inimene seal kunagi elanud.