Aktsiaoptsiooni puhul on oluline mõista, et tegemist ei ole aktsiate jagamisega. Tegelikult pakutakse töötajatele võimalust teatud aja möödudes osta kindlaks määratud hinnaga - turuhinnast soodsamalt - ettevõtte osalust. Kui ettevõtte väärtus mitmekümnekordistub, võivad firma algusajal saadud optsioonid tulevikus olla üliväärtuslikud. Samas ettevõtte pankrotistudes või hääbudes neil väärtus puudub. Seda on töötajatele sageli raske selgitada.

“Kõige keerulisem ongi kommunikatsioon. Kui eraettevõte töötajatele optsioone pakub, siis Eestis võidaksegi sageli öelda, et tore küll, aga mis see mulle annab ning mis ma selle eest saan - võiks parem palka juurde anda?” seletas Tukk