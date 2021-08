FOTOD | Miljonid tulekul: välisministeerium müüb Riias hinnalist kinnisvara, sealhulgas ka saatkonnahoonet

Oksjon toimub juba tänavu novembri keskpaigas. Praeguse satkonnahoone müük ei ole otseselt üllatav, sest 2024. aastal kolib Eesti saatkond uude hoonesse, mida praegu renoveeritakse. Küll aga on üllatav, et vana saatkonnahoone müüakse juba tänavu sügisel. Kus saatkond järgmised kolm aastat tegutseda plaanib?

Välisministeerium kinnitab siiski, et katuseta Eesti saatkond Riias ei jää. Nimelt on oksjonil seatud tingimus, et kinnisvara ostja saab vara enda kätte alles seejärel kui uus hoone on täiesti valmis ning saatkond valmis praegusest asukohast ära kolima. Aadressil Skolas iela 13 asuva praeguse saatkonnahoone alghinnaks oksjonil on 4,5 miljonit eurot. Hoones on 5832 ruutmeetrit põrandapinda.