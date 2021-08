Ettevõtjad on mures: kas diisliaktsiisi tõus tõrjub Eesti logistikaettevõtted taas turult välja?

Kütusesektori esindusorganisatsiooni Eesti Õliühingu tegevjuht Mart Raamat selgitas, et antud numbrite taga pole mitte Eesti transpordisektori suurenenud kliimajalajälg, vaid tõsiasi, et kui varasemalt tangiti Lätis-Leedus kütust, millega veeti kaupa Eestis, siis aktsiisilangetuse järel toidavad suurenenud kogused taas Eesti riigieelarvet. „Loomulikult on sel aastal eriti järsult inimesed teadvustanud kliimamuutuste riske. Tähtis on aga mõista, et aktsiisilangetus ei ole kliimaga seotud küsimus – kui seda diislikütust ei tangita Eestis, siis tehakse seda Lätis või Leedus ja kliimaseisund sellest midagi ei võida,“ märkis Raamat.

Kevadel taas kehtestatud piirangud mõjutasid diislikütuse tarbimist ja jaemüügi kasvuprotsendid võrreldes aktsiisilangetuse-eelse ajaga jäid keskmiselt 15% juurde. „Tegelikult on näha, et aktsiisilangetus tõstab nii-öelda normaalsituatsioonis jaemüüki keskmiselt umbes 22% võrra. See tähendab, et aktsiisilangetuse toel suureneb diislikütuse müük Eestis 125 miljoni liitri võrra ja Eesti riigieelarvesse laekub 47 miljonit eurot, millega varasemalt naaberriikide eelarveid nuumati,“ tõi Raamat välja täiendavate diislikütuse koguste mõju riigieelarvele.



Lisaks suurenenud diislikütuste kogustele on Statistikaameti andmetel kasvanud ka Eesti ettevõtete veosekäive. „Väga selgelt on näha, et aktsiisilangetusest on palju võitnud meie veondussektor. Kui viimase kahe aasta jooksul enne aktsiisilangetust tõmbus Eesti veonduse äritegevus kokku äärmiselt kiirelt – keskmiselt 17% protsendi võrra kvartalis – siis 2020. aasta lõpus pöördus veosekäive taas tõusule," märkis Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni juhatuse liige Herkki Kitsing.