Sõdimine pole odav. Kust Talibani terroristid raha saavad?

Talibani peamine tuluallikas on oopiumi tootmine, kirjutas BBC juba 2018. aasta lõpus. Seetõttu on Talibani kontrollitud aladel juba pikemat aega laiunud suured moonipõllud. Just Afganistanist tuleb suurem osa heroiini tootmiseks kasutatavast oopiumist.