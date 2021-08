Intervjuu Enn Pandiga toimus Tallinna-Helsingi teekonnal. Edasi sõitsime Raumas asuvasse laevatehasesse. Seal lasti Tallinki uusim laev MyStar vette ja ristiti. Pant on varem öelnud, et koroonaviirus tõi Tallinkile 2020. aastal ligi 200 miljoni euro suuruse miinuse – kui arvestada seda, et 2019. aasta kasum asendus suure kahjumiga. Pant vaatab tulevikku, kuid ütleb, et suuri investeeringuid ei saa ettevõte lähiajal teha.

Pandi üks kunagisi parimaid sõpru suri koroonasse. Kuidas on pandeemiaga tulnud tema arvates toime Eesti valitsus, kuidas põhjanaabrid? Mis saab turismisektorist? Seda loe alljärgnevast intervjuust.