Euroopa Majanduspiirkond ja Norra toetasid kahe miljoni täiendava euroga Eesti kodanikuühiskonda

Vabatahtlike väärtustamine

Katrin Enno märgib, et sageli keskendutakse vabaühendustest ja nende tegutsemisest rääkides üksnes n-ö vastuvõtvale poolele ehk sellele, kelle jaoks projekte ellu viiakse. Tegelikult ei tohiks aga ka unustada, et kõik need inimesed, kes vabakonnas tegutsevad, on sama olulised.

„Nad on – enamasti kõrgendatud sotsiaalse närvi ja missioonitunde taustal – märganud probleeme ja vajakajäämisi, nad on selleks astunud konkreetseid samme ja asunud tegutsema, et midagi ette võtta. See kõik eeldab nii keskmisest kõrgemat algatusvõimet kui oskusi enda poolt alustatu ka ellu viia, samuti vastutust. Projektimaailm on kahtlemata ka tehnilis-administratiivne, aga suurema läbipaistvuse ja vastutavuse mõttes on see hädavajalik,” selgitab ta ning lisab, et seetõttu peetakse rahastajate poolt konkreetsete projektide toetamise kõrval oluliseks vabaühenduste üleüldise võimekuse tõstmist – et Eesti inimestel oleks oskusi ja võimalusi tugevdada neid kodanikeühendusi, seltse ja liite, kus nad tegutsevad; et need oleksid ühiskonnas nähtavamad, kuuldavamad ja mõjukamad ning seeläbi ka hinnatud partnerid nii avalikule kui ka erasektorile.