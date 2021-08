Töötute arv on vähenemas ning liigub kriisieelse näitaja poole

Peale osaajaga hõivatute arvu kahanes ka vaeghõivatute ehk nende osaajaga töötajate arv, kes soovivad töötada rohkem ja on valmis lisatööd kahe nädala jooksul vastu võtma. Vaeghõivatute arv vähenes 8600-st 7500-ni.

Teises kvartalis hakkas vähenema ka töötute arv ja see liigub kriisieelse näitaja poole. Kokku oli töötuid 47 300, mida on 1500 võrra vähem kui esimese kvartalis ja 1700 võrra vähem kui möödunud aasta teises kvartalis. Üle poole töötutest olid tööta olnud alla kuue kuu. Vähenes ka nende töötute arv, kes olid töötud olnud vähemalt 12 kuud. Mehi oli töötute seas rohkem kui naisi. Kõige kõrgem oli töötuse määr Kirde-Eestis, kus see oli 12,6%, mis ületab Eesti keskmist pea kaks korda.