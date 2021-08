Lasnamäel algab varsti pealinna liiklust tugevasti mõjutav tee-ehitus

„Kui riigi ühe põhimaantee, Viljandi maantee liikluskoormus tipptunnil on ca 800 autot tunnis ning Peterburi maantee liiklustihedus Tallinna lõpuosas on 1100 autot tunnis, siis Ussimäe teel – kuhu hakkab ühenduma Rahu tee esimene etapp –, on liiklustihedus 1000 autot tunnis, mis on ikkagi väga suur,” ütleb Restate’i nõukogu liige Risto Abel.

Kinnisvaraarendaja ootab tee väljaehitust väga, sest ettevõte on juba üsna pikalt arendanud Ussimäe ja Priisle tee äärde jäävat Priisle äriparki. Praegu tehakse Ussimäe teel palju vastassuunast ülesõite ning muid keerulisi ja ohtlikke manöövreid, mida Rahu tee pikendus aitab tulevikus vältida.