Läti finantsettevõtte poolaasta käive küündis 11,9 miljoni euroni. Firma haub börsile mineku plaane

DelfinGroupi EBIDTA kasvas esimesel poolaastal 8,7 protsenti 4,6 miljoni euroni ning maksueelne kasum suurenes 9 protsenti 2,3 miljoni euroni. Kasvu vedas peamiselt online-segment, kus suurenes tarbimis- ja pandilaenude väljastamine ning kasutatud esemete müük. Füüsiliste esinduste müügitulemusi hoidsid tagasi Covid-19 levikuga seotud piirangud.

Finantsettevõtte kogu laenuportfelli suurus oli poolaasta lõpuks 33,3 miljonit eurot. Suurimat kasvu näitas tarbimislaenude portfell, mis tõusis aastataguse ajaga 50,3 protsenti ja ulatus 30,4 miljoni euroni. Ehkki DelfinGroupi pandimajades vähenes pandi tagatisel antavate laenude hulk esimesel kuuel kuul 18,7 protsenti, polnud sel märkimisväärset mõju grupi kogutulemusele, seda enam, et pandilaenude segment pööras teise kvartali lõpuks taas tõusule.

DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņš ütles, et teise kvartali märksõna on kasvu taastumine. “Tarbimislaenude segment näitas väga häid tulemusi, edenes ka kasutatud esemete müük e-poes. Lisaks hakkas taastuma pandilaenude väljastamine. Üldiselt näeme, et majandusaktiivsus on kogu riigis tõusuteel, mis peegeldub kasvavas huvis meie pandimajade ja e-poodides pakutavate toodete ja teenuste vastu,” rääkis Ādmīdiņš.

DelfinGroupi juht rõhutas, et nad on paljudes piirkondades väljaspool Riiat ainuke finantstoodete pakkuja. “Sel aastal avasime neli uut Banknote’i pandimaja, mis tähendab, et meil on nüüd 93 esindust üle riigi. Meie üleriigiline haare ja regionaalne panus pole jäänud märkamata – Läti Kaupmeeste Liidu ja Läti Kohalike ja Regionaalomavalitsuste Liidu korraldatud võistlusel „Läti parim kaupmees 2020“ said kolm Banknote’i esindust auhinna,“ märkis Ādmīdiņš.