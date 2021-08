Kinnisvaraarenduste suurim probleem on visiooni ja lõppeesmärgi puudumine

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhitekt Oliver Alveri sõnul alustatakse arendamisel sageli bürokraatiast ja detailplaneeringust ilma selge kontseptsioonita – puudub uue arenduse eesmärk ja on arusaamatu, kellele see on loodud. „Tihti alles planeeringu kehtestamise järel selgub, et arenduse suund on olnud täiesti vale ja kehtestatud ehitusõigus ei ole sobilik. Detailplaneeringu muutmine on aga pikk ja keeruline protsess, mistõttu arendajad pigem ootavad aastaid, kuni on võimalik planeeringut projekteerimistingimustega muuta,“ selgitas Alver.