Eesti mahla- ja joogitootja on läbi tegemas põhjalikku ümberkorraldust ning vahetas juhti

Peagi 30ndat juubelit tähistav AS Largo on Eesti kapitalile kuuluv mahla- ja joogitoodete ettevõte, mis on läbi tegemas põhjalikku ümberkorraldust. 2020. aastast kuulub Largo AS Thule Capital AS-ile. Viimane on samuti Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mille fookuseks on ettevõtete arendamine, innovatsioon ning teadustöö. Lisaks Largole on Thule Capitali portfellis mitmeid roheenergiaga tegelevaid ettevõtteid.

Largo uus tegevjuht Margus Vetka on toiduainetööstuses tegutsenud juba mõnda aega ning tunneb hästi nii kaubanduse eripärasid kui ka tootmise efektiivistamise võimalusi. Kümme aastat Estover OÜ müüke juhtinud mees otsustas nüüd oma koostööle suunatud juhtimisstiili, põhjalikkust ja täpsust rakendada Largo edulooks. „Largo on muljetavaldava minevikuga ja suurepäraste tulevikuvõimalustega ettevõte. Teglikult on kõik väga lihtne – tänaseks on ettevõte kahjumist välja toodud ja eesmärk on muuta Largo edukaks ettevõtteks. Muudatusi tuleb veel teha nii tootmis- kui ka müügistrateegiates ja ma usun, et meil õnnestub peagi olla eestlaste eelistatuim mahlatootja ja ihaldatud oma tervislikkuses ja headuses ka välisriikides,“ võtab Vetka oma tööle seatud eesmärgi kokku.

Largo AS-i juhatuse liige Asso Laido, kes on Thule Capital AS (www.thulecapital.ee) üks neljast asutajast, toob välja: „Ümberkorraldused on vajalikud ja nendega on algust tehtud juba aasta tagasi. Oleme saanud positiivset tagasisidet nii tooteuuenduste kui ka tarbijasõbralike pakendikujundustele ning näeme, et uued lähenemised kannavad vilja.“