Tartu gaasiplahvatuse valguses. Aken läks katki ja vajad uut? Ostujärjekord ulatub kahe kuuni

Akende ja uste firma Plasto turundusspetsialist Timo Kukk sõnas, et hetkel ulatuvad akende ostujärjekorrad kahe kuuni. Ostujärjekorra põhjuseks on eelkõige materjalide pikk tarneaeg ning tööjõu puudus, kuna paljud töötajad suvel puhkavad ja tööjõudu lihtsalt ei jätku. Kuke sõnul on probleem ka selles, et hetkel on riikliku tellimuse osakaal üpris suur, mis toob omakorda kaasa selle, et aknaid ei jõuta piisavalt kiiresti toota.