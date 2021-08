„Koostöö aitab meil üksteist paremini mõista!”

Eesti ja Norra diplomaatiliste suhete alguseks loetakse päeva, mil Norra Kuningriik tunnustas ametlikult noort Eesti Vabariiki. See juhtus 5. veebruaril 1921.

Suursaadik Else Berit Eikeland märgib aga, et tegelikult on eestlaste ja norrakate kontaktid veel märksa vanemad, ulatudes suisa sadade aastate taha.

„Norralased on reisinud Eestisse ja eestlased Norrasse aegade algusest peale. Esimeste kontaktide kirjalikud allikad viitavad viikingiaegadele, kuid olen kindel, et kontakte oli ka enne seda,” arutleb ta.

Millised on olnud Norra ja Eesti kõige olulisemad kokkupuutevaldkonnad?

Norra ja Eesti on mõlemad mereäärsed riigid, kus läbi sajandite on olnud väga olulisteks teemadeks laevandus ja kalapüük. Ajalooliselt kulges esmane erinevaid riike ühendav marsruut samuti merd mööda. Seega pole üllatav, et Norra kaupmehed saabusid laevadega Eestisse ning keskajal toimus vanade hansalinnade Bergeni ja Tallinna vahel arvestatav kalakaubandus.

Loomulikult ei piirdu koostöö vaid laevandus- ja kalandusvaldkonnaga. Meil on olnud tugevad kultuurisidemed isegi läbi aastakümnete, mil Eesti oli okupeeritud.

Eesti lugejad on ka kõige raskematel aegadel armastanud lugeda Norra kirjanike teoseid – Henrik Ibsen, Sigrid Undset ja Thorbjørn Egner on tuntud enamikule eesti kirjandussõpradele.

Samuti on tõlgitud norra keelde mitmete eesti autorite loomingut. Olgu siinkohal mainitud näiteks Jaan Kross, Viivi Luik ja Jaan Kaplinski. Need sidemed on muutunud üha tugevamaks ja pärast Eesti taasiseseisvumist 1991. aastal on mõlema riigi kultuuririkkus vastastikku avatud.

Kuidas hindate Eesti ja Norra suhteid pärast seda, kui Eesti sai Euroopa Liidu liikmeks? Nagu me teame, ei ole Norra ELi liikmesriik.

Tõepoolest, Norra ei kuulu Euroopa Liitu, ent nii Norra kui ka Eesti on Euroopa Majanduspiirkonna liikmed. See on leping, mis võimaldab inimeste, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumist Norra ja Euroopa Liidu vahel. Island ja Liechtenstein on samuti seotud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga.