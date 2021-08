Krüptoplatvormid seisavad silmitsi uue riskiga. Hiljutine "valge mütsi" häkkeri lugu tõi selle päevavalgele

Eelmisel nädalal pea 518 miljoni euro suuruse krüptovarguse keskmesse sattunud Poly Network on üks suurimaid selliseid keskkondi. Detsentraliseeritud rahandusele keskenduv platvorm teatas mõni päev pärast röövi toimumist, et “valge mütsi” häkker või häkkerid on tagastanud vara peaaegu kogu ulatuses.

Enam kui 68 miljardi euro väärtuses klientide raha hoiustava Poly Networki saaga ning selle ebatavaline lõpp toob aga päevavalgele kitsaskohad ja riskid, tõdevad tööstuse juhid, juristid ning analüütikud oma intervjuudes.

Detsentraliseeritud rahandusele, peamiselt krüptovaluutale, spetsialiseerunud keskkonnad võimaldavad kasutajatel laenata ja hoiustada oma raha, jättes vahele traditsioonilised rahaasutused või väravavahid nagu pangad ja börsid. Investorite ja pooldajate sõnul pakub selline tehnoloogia odavamat ja tõhusamat ligipääsu finatnsteenustele.

Poly Network-i juhtum rõhutab aga DeFi keskkondade haavatavust kuritegevuse suhtes. Potentsiaalsed kurjategijad kasutavad vigu, mis peituvad saitide avatud lähtekoodis. Ning kuna regulatsioonid on endiselt ebaühtlased, on ohvritel keeruline või suisa võimatu abi saada.

Tsentraliseeritud börsid, mis toimivad vahendajatena krüptovaluuta ostjate ja müüjate vahel, olid varasemalt peamised küberkurjategijate sihtmärgid. Näiteks kukkus Tokyos asuv börs Mt. Gox kokku pärast seda, kui kaotas pool miljardit dollarit, mis varastati häkkimise teel. Coincheck-i, mis asub samuti Tokyos, tabas 2018. aastal 450 miljoni euro suurune rööv.

Paljud regulatiivse tähelepanu all olevad suured börsid, mis püüavad meelitada peavoolu investoreid, on pärast mõne aasta tagust juhtumit oma turvalisust oluliselt parandanud ning sellise ulatusega vargused on tänaseks suhteliselt haruldased.