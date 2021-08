Riik jagab kevadest üle jäänud miljonid turismi- ja jaekaubanduse ettevõtjatele

"Kevadiste piirangute tingimustes läks jaekaubandusel oodatust paremini ja seega oleme täna olukorras, kus mais ja juunis antud turismisektori ja jaekaubandusettevõtete kriisitoetuste vahendid on osaliselt kasutamata. Samas on sektoreid ja ettevõtjaid, kes vajavad endiselt tuge pandeemia tagajärgedega toime tulekuks ning seda on võimalik viimase kriisimeetme nõudeid kohendades teha," rääkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.