Afganistani niigi nõrk majandus on kokkuvarisemise äärel

USA diplomaat Richard Boucher on öelnud, et omal ajal hakati Afganistani uueks looma mõttega ehitada teid, pakkuda moodsat haridust, ravivõimalusi ja elektrit. See kõik pidi riiki stabiliseerima.

„Me oleksime pidanud panustama rohkem raha selleks, et õpetada välja kohalikke tehnokraate, kes neid programme korraldaksid, rahapaigutust suunaksid. Panustasime liiga palju raha iseendasse ja oma lepingupartneritesse, mitte riigi elanikesse," kritiseeris ta.

Afganistani riigi ülesehitamist ja turvalisust tagama pidanud raha jõudis lepingute kaudu sõjardite ja eliidi kätte, kes omakorda moodustasid oma toiduahelaid. „Meil peaks tänaseks olemas olema institutsioonid, aga meil on vaid inimesed," ütles üks riigi turvaanalüütik. Praegugi jõuab toetusraha üksnes valitute kätte.

2020. aastal tehtud USA raport näitas, et 63 miljardist dollarist, mille kasutust kontrolliti, läks 19 miljardit ehk peaaegu kolmandik pettuste ja väärkasutuste tõttu n-ö kõrvale.